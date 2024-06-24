Масштабну пожежу в Одесі після атаки рф загасили: рятувальники показали ліквідацію наслідків
Київ • УНН
Масштабна пожежа, викликана атакою російських військ в Одесі, була ліквідована рятувальниками, в результаті атаки постраждали 3 людини.
В Одесі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що сталася внаслідок російської атаки, повідомили у понеділок у ДСНС України, показавши ліквідацію наслідків, пише УНН.
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За даними ДСНС, горіли складські приміщення на площі 3000 кв. м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів, зазначили у відомстві.
Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці.
"У результаті ворожого удару постраждало 3 людини", - вказали у ДСНС.
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