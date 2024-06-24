Атака рф на Одесу: до лікарів звернулося троє людей
Київ • УНН
Троє людей звернулися за медичною допомогою після російського ракетного обстрілу цивільної інфраструктури в Одесі.
Сьогодні ворог атакував цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджено біля 5 тис. квадратних метрів. Загорання відбулося на 3 тис. квадратних метрів. Внаслідок атаки постраждало троє людей та ще троє звернулися за допомогою до лікарів.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Вже декілька годин триває ліквідація наслідків. Можу сказати, що пошкоджено біля 5 тис. квадратних метрів. Загорання відбулося на 3 тис. квадратних метрів. Зараз рятувальники працюють, щоб відбити ту частину, яка зайнялася пожежою, щоб не було загорання інфраструктури
Він зазначив, що за попередньою інформацією на Одесу летіло дві ракети "Іскандер-К", одну з яких вдалося знищити.
Стурбованість була в тому, що це робоче місце, де перебувало багато людей. За попередніми даними, то їх було близько 50. Зараз відомо, що звернулося за допомогою троє людей, яким надали першу медичну допомогу. Зараз у нас три особи, яких швидка допомога забрала і їм наразі надається медична допомога. Їхній стан - середнього ступеня тяжкості
Нагадаємо
Одеса зазнала ворожого удару, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста, сталася пожежа, відомо про постраждалих.
Мер Одеси повідомляв, що три людини були госпіталізовані в стані середньої тяжкості після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Одесі.