Сегодня враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы. Повреждены около 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло на 3 тыс. квадратных метров. В результате атаки пострадали три человека и еще трое обратились за помощью к врачам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

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Уже несколько часов продолжается ликвидация последствий. Могу сказать, что повреждено около 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло на 3 тыс. квадратных метров. Сейчас спасатели работают, чтобы отбить ту часть, которая занялась пожаром, чтобы не было возгорания инфраструктуры - сказал Кипер.

Он отметил, что по предварительной информации на Одессу летело две ракеты "Искандер-К", одну из которых удалось уничтожить.

Обеспокоенность была в том, что это рабочее место, где находилось много людей. По предварительным данным, то их было около 50. сейчас известно, что обратилось за помощью три человека, которым оказали первую медицинскую помощь. Сейчас у нас три человека, которых скорая помощь забрала и им сейчас оказывается медицинская помощь. Их состояние-средней степени тяжести - добавил Кипер.

Напомним

Одесса подверглась вражескому удару, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре города, произошел пожар, известно о пострадавших.

Мэр Одессы сообщал, что три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести после российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Одессе.