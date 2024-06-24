Армія рф атакувала Одесу: влучання зафіксували по цивільній інфраструктурі, відомо про постраждалих

Одеса зазнала ворожого удару, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста, сталася пожежа, відомо про постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі