Армія рф атакувала Одесу: влучання зафіксували по цивільній інфраструктурі, відомо про постраждалих
Київ • УНН
Атака росії на Одесу призвела до влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалих, які потребують медичної допомоги.
Одеса зазнала ворожого удару, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста, сталася пожежа, відомо про постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі
В Одесі прогримів вибух на тлі повітряної тривоги24.06.24, 08:19 • 23682 перегляди