Киев • УНН
Атака россии на Одессу привела к попаданию по гражданской инфраструктуре, пожару и пострадавшим, нуждающимся в медицинской помощи.
Одесса подверглась вражескому удару, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре города, произошел пожар, известно о пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время продолжается ликвидация пожара
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги24 июня 2024, 05:19 • 16188 просмотров