В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
Взрыв прогремел в Одессе, Украина, после того, как была объявлена воздушная тревога из-за активности тактической авиации и крылатой ракеты, направлявшейся в сторону города.
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В городе слышен взрыв!"- написал Труханов в Telegram.
Перед тем в регионе была объявлена воздушная тревога, по данным Труханова, в связи с активностью тактической авиации в Черном море. Мэр сообщал о крылатой ракете в направлении Одессы.
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