В Одесі прогримів вибух на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
Вибух прогримів в Одесі, Україна, після того, як була оголошена повітряна тривога через активність тактичної авіації і крилатої ракети, що прямувала в бік міста.
В Одесі пролунав вибух, повідомив мер міста Геннадій Труханов у понеділок, пише УНН.
Деталі
"В місті чутно вибух!" - написав Труханов у Telegram.
Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку із активністю тактичної авіації у Чорному морі. Мер повідомляв про крилату ракету у напрямку Одеси.
Вибухи на Одещині: окупанти вдарили по прибережній зоні, пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури21.06.24, 17:57 • 27419 переглядiв