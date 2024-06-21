Вибухи на Одещині: окупанти вдарили по прибережній зоні, пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок влучання в Одеській області пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували
Армія рф вдарила балістикою по прибережній зоні Одещини, пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"Ворог вдарив балістикою по прибережній зоні Одещини. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - повдіомив Кіпер.
За його словами, люди не постраджали.
В Одеській області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги21.06.24, 16:51 • 23499 переглядiв