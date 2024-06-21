В Одеській області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
В Одеській області були чутні вибухи на тлі загрози балістичних ракет з окупованого Криму.
В Одеській області пролунали вибухи на тлі балістичної загрози з окупованого Криму, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Повітряну тривогу оголошено у звʼязку із загрозою застосування балістики з Криму. Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Крім того, моніторингові канали повідомляли, що ворожа ракета рухалась у напрямку Чорноморська.
Наразі обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.