В Одесской области прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы из оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Воздушная тревога объявлена в связи с угрозой применения баллистики из Крыма. Одесса, пожалуйста находитесь в безопасных местах!"- сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали, что вражеская ракета двигалась в направлении Черноморска.

Сейчас областные власти информацию о взрывах не комментировали.