Взрывы в Одесской области: оккупанты ударили по прибрежной зоне, поврежден объект рекреационной инфраструктуры
Киев • УНН
В результате вмешательства в Одесской области поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали
Армия рф ударила баллистикой по прибрежной зоне Одесской области, поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"Враг ударил баллистикой по прибрежной зоне Одесской области. В результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - сообщил Кипер.
По его словам, люди не пострадали.
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