Атака рф на Одесу: троє постраждалих у лікарні, у поліції показали наслідки
Київ • УНН
Три людини були госпіталізовані в стані середньої тяжкості після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Одесі.
Троє постраждалих внаслідок ранкової атаки військ рф на Одесу - у лікарні і перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, повідомив мер міста Геннадій Труханов у понеділок, пише УНН.
"Загиблих в результаті ранкової атаки по цивільній інфраструктурі немає. Троє постраждалих наразі знаходяться в одній з міських лікарень. Їхній стан - середнього ступеня тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - вказав Труханов у Telegram.
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У Нацполіції показали наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу, вказавши, що сьогодні вранці російські війська завдали ракетний удар і завдали шкоди цивільному об’єкту. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовували вогнеборці.
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