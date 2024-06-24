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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61665 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Атака рф на Одесу: троє постраждалих у лікарні, у поліції показали наслідки

Київ • УНН

 • 27382 перегляди

Три людини були госпіталізовані в стані середньої тяжкості після російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Одесі.

Атака рф на Одесу: троє постраждалих у лікарні, у поліції показали наслідки

Троє постраждалих внаслідок ранкової атаки військ рф на Одесу - у лікарні і перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, повідомив мер міста Геннадій Труханов у понеділок, пише УНН.

"Загиблих в результаті ранкової атаки по цивільній інфраструктурі немає. Троє постраждалих наразі знаходяться в одній з міських лікарень. Їхній стан - середнього ступеня тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - вказав Труханов у Telegram.

Деталі

У Нацполіції показали наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу, вказавши, що сьогодні вранці російські війська завдали ракетний удар і завдали шкоди цивільному об’єкту. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовували вогнеборці.

В Одесі зростає кількість постраждалих через удар рф: серед травмованих 19-річний хлопець 24.06.24, 10:01 • 23689 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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