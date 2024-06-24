В Одесі зростає кількість постраждалих через удар рф: серед травмованих 19-річний хлопець
Київ • УНН
Три людини, в тому числі 19-річний юнак і двоє чоловіків у віці 50 і 58 років, отримали поранення в результаті російського удару по Одесі.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару армії рф по Одесі зросла до трьох. Травмувались 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у понеділок, передає УНН.
Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу
За його словами, ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.
Раніше мер міста Геннадій Труханов повідомляв про двох постраждалих від атаки армії рф сьогодні вранці.