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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3504 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В Одесі зростає кількість постраждалих через удар рф: серед травмованих 19-річний хлопець

Київ • УНН

 • 23689 перегляди

Три людини, в тому числі 19-річний юнак і двоє чоловіків у віці 50 і 58 років, отримали поранення в результаті російського удару по Одесі.

В Одесі зростає кількість постраждалих через удар рф: серед травмованих 19-річний хлопець

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару армії рф по Одесі зросла до трьох. Травмувались 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у понеділок, передає УНН

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- написав Кіпер.

За його словами, ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.

Раніше мер міста Геннадій Труханов повідомляв про двох постраждалих від атаки армії рф сьогодні вранці. 

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