Удар рф по Одесі: відомо про двох постраждалих
Київ • УНН
Двоє людей постраждали в результаті російського удару по цивільній інфраструктурі в Одесі.
В Одесі відомо про двох постраждалих від атаки армії рф сьогодні вранці, повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Наразі відомо про двох постраждалих
Крім того, мер розповів, що рятувальник добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, який був під завалами.
Раніше повідомлялось, що Одеса зазнала ворожого удару, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі міста, сталася пожежа, відомо про постраждалих.