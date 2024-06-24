В Одессе известно о двух пострадавших от атаки армии рф сегодня утром, сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. На месте работают спасатели и оперативные службы. Сейчас известно о двух пострадавших - сообщил Труханов.

Кроме того, мэр рассказал, что спасатель добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спас собаку, которая была под завалами.

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась вражескому удару, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре города, произошел пожар, известно о пострадавших.