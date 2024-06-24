Число пострадавших в результате сегодняшнего удара армии рф по Одессе возросло до трех. Травмировались 19-летний парень и двое мужчин 50 на 58 лет, сообщил глава ОВА Олег Кипер в понедельник, передает УНН.

Сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь - написал Кипер.

По его словам, ликвидация последствий атаки врага продолжается.

Ранее мэр города Геннадий Труханов сообщал о двух пострадавших от атаки армии рф сегодня утром.