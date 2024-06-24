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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Одессу: трое пострадавших в больнице, в полиции показали последствия

Атака рф на Одессу: трое пострадавших в больнице, в полиции показали последствия

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 08:34  •  21584 просмотра

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Три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести после российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Трое пострадавших в результате утренней атаки войск рф на Одессу - в больнице и находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил мэр города Геннадий Труханов в понедельник, пишет УНН.

"Погибших в результате утренней атаки по гражданской инфраструктуре нет. Трое пострадавших сейчас находятся в одной из городских больниц. Их состояние - средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - указал Труханов в Telegram.

Детали

В Нацполиции показали последствия вражеской ракетной атаки на Одессу, указав, что сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар и нанесли ущерб гражданскому объекту. На месте попадания произошел пожар, который начали ликвидировать пожарные.

В Одессе растет число пострадавших из-за удара рф: среди травмированных 19-летний парень24 июня 2024, 07:01 • 19958 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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