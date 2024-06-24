Атака рф на Одессу: трое пострадавших в больнице, в полиции показали последствия
Киев • УНН
Три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести после российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Одессе.
Трое пострадавших в результате утренней атаки войск рф на Одессу - в больнице и находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил мэр города Геннадий Труханов в понедельник, пишет УНН.
"Погибших в результате утренней атаки по гражданской инфраструктуре нет. Трое пострадавших сейчас находятся в одной из городских больниц. Их состояние - средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - указал Труханов в Telegram.
Детали
В Нацполиции показали последствия вражеской ракетной атаки на Одессу, указав, что сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар и нанесли ущерб гражданскому объекту. На месте попадания произошел пожар, который начали ликвидировать пожарные.
В Одессе растет число пострадавших из-за удара рф: среди травмированных 19-летний парень24 июня 2024, 07:01 • 19958 просмотров