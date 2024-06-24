Масштабный пожар в Одессе после атаки рф потушили: спасатели показали ликвидацию последствий
Киев • УНН
Масштабный пожар, вызванный атакой российских войск в Одессе, был ликвидирован спасателями, в результате атаки пострадали 3 человека.
В Одессе спасатели ликвидировали масштабный пожар, произошедший в результате российской атаки, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, показав ликвидацию последствий, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, горели складские помещения на площади 3000 кв. м. К тушению привлекались более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов, отметили в ведомстве.
Также привлекался пожарный поезд Укрзализныци.
"В результате вражеского удара пострадало 3 человека", - указали в ГСЧС.
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