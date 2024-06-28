Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Одещині
Київ • УНН
Повітряні сили ЗС України повідомили про операцію з протиповітряної оборони проти ворожого розвідувального безпілотника в Одеській області, а міський голова попередив про потенційну загрозу балістичних ракет з боку Криму.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону в Одеській області, пише УНН.
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"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Мер Одеси Геннадій Труханов попередив у Telegram про "загрозу балістики з Криму".
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