Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях
Киев • УНН
Беспилотные летательные аппараты были замечены в Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Обнаружено движение БпЛА на Сумщине и "Шахеды" на Днепропетровщине. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание! БпЛА на Сумщине - продолжает движение на север!
"Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на северо-восток
ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях24 февраля 2024, 21:06 • 8935 просмотров
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях
Беспилотные летательные аппараты были замечены в Сумской и Днепропетровской областях Украины.
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