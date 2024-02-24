Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  140629 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  178928 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  188932 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  202729 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  229646 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  221304 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  246102 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  265990 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  231741 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234869 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях

Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 21:43  •  3258 просмотра

Read in English

Беспилотные летательные аппараты были замечены в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Обнаружено движение БпЛА на Сумщине и "Шахеды" на Днепропетровщине. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание! БпЛА на Сумщине - продолжает движение на север!
 "Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на северо-восток

- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях24 февраля 2024, 21:06 • 8935 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
sumyСумы
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у Сумській та "Шахеди" у Дніпропетровській областях
Air Force reports UAV movement in Sumy and "Shakeda" in Dnipro regions
Новости по теме

Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях

Беспилотные летательные аппараты были замечены в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Война •   •  3258 просмотра
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях

Президент Зеленский: Совместно победим - Обращение к лидерам G7

Президент Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в течение последних двух лет войны с рф и призвал к дальнейшему единству и действиям для достижения победы.

Война •   •  5595 просмотра
Президент Зеленский: Совместно победим - Обращение к лидерам G7

ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных направлениях над отдельными районами Украины.

Война •   •  8935 просмотра
ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях

Силы обороны информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Харьковской области.

Война •   •  13527 просмотра
Силы обороны информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине

В Николаевской и Полтавской областях зафиксировано БпЛА, которые движутся в направлении других частей Украины

Вражеские беспилотники были замечены в Николаевской и Полтавской областях Украины.

Война •   •  13911 просмотра
В Николаевской и Полтавской областях зафиксировано БпЛА, которые движутся в направлении других частей Украины

Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Президент Зеленский встретился с Министром обороны Швеции Полом Джонсоном во вторую годовщину вторжения рф в Украину, чтобы обсудить перспективы совместного производства оружия и соглашение о гарантиях безопасности.

Война •   •  15827 просмотра
Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Николаевской области.

Война •   •  16223 просмотра
Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области

Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Воздушные силы сообщили об обнаружении вражеского беспилотника вблизи Полтавы.

Война •   •  18775 просмотра
Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе, направленной на Одесскую область с Черного моря.

Война •   •  17830 просмотра
Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области

Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Война •   •  18864 просмотра
Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области