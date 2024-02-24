Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у Сумській та "Шахеди" у Дніпропетровській областях
Київ • УНН
Безпілотні літальні апарати були помічені в Сумській та Дніпропетровській областях України.
Виявлено рух БпЛА на Сумщині та "Шахеди" на Дніпропетровщині. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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ЗСУ передають: Помічена активність російських безпілотників у різних напрямках24.02.24, 23:06 • 28533 перегляди