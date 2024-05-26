Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА
Киев • УНН
Во время ночного авиаудара украинские Воздушные силы сбили 12 из 14 российских ракет и 31 ударный БПЛА в 9 областях Украины.
Воздушные Силы в ночь на воскресенье, 26 мая, сбили 12 российских ракет и 31 ударный БПЛА в девяти областях Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук. Передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА, в частности:
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. -РФ.);
- 31 ударный БпЛА «Shahed-131/136» (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск - рф, мыс Чауда - Крым).
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136".
Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
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