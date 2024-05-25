Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы у Украины было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот. И российский террор стал бы просто невозможным. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов. Я благодарю лидеров, которые нас действительно поддерживают, действительно видят, что каждое решение в поддержку Украины является решением на защиту и спасение жизней - отметил Зеленский.

По словам Президента, если бы у Украины было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот.

... если бы у нас было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот. И российский террор стал бы просто невозможным. Сбивать российскую боевую авиацию, российские ракеты, их дроны - это реально миротворческие меры - резюмировал Зеленский.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.