Якби в України було більше сучасних систем ППО та авіації, то російський терор став би просто неможливим - Зеленський
Київ • УНН
Якби Україна мала більш адекватні, сучасні системи протиповітряної оборони та авіації, російські військово-повітряні сили вже зазнали б такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот, а російський терор став би просто неможливим.
Якби в України було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів
За словами Президента, якби в України було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот.
... якби в нас було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим. Збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони – це реально миротворчі заходи
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