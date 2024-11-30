Воздушная тревога: взрывы прогремели в двух областях Украины

По данным мониторинговых каналов в Днепропетровской области слышны взрывы. также услышали взрывы в Херсоне. Несколько минут назад воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления! скоростная цель на Днепропетровщине курсом на Полтавщину. - говорится в сообщении ВС Украины.

По данным Общественного, взрыв услышали в Херсоне. Также местные публики зафиксировали взрыв в Днепропетровской области.

Также угроза для Кременчуга, передают в ВС Украины.

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