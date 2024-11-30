Воздушная тревога: взрывы прогремели в двух областях Украины
Киев • УНН
В Днепропетровской и Херсонской областях зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления.
По данным мониторинговых каналов в Днепропетровской области слышны взрывы. также услышали взрывы в Херсоне. Несколько минут назад воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления! скоростная цель на Днепропетровщине курсом на Полтавщину. - говорится в сообщении ВС Украины.
По данным Общественного, взрыв услышали в Херсоне. Также местные публики зафиксировали взрыв в Днепропетровской области.
Также угроза для Кременчуга, передают в ВС Украины.
Напомним
Ночью в оккупированном Бердянске раздавались взрывы, возникли перебои со светом и интернетом
российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека30 нояб. 2024, 06:56 • 24343 просмотра