российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека

Утром субботы, 30 ноября, российские военные атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. В результате атаки ранения получили четыре человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.

Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека, - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62.Также ранение голени получил 59-летний мужчина.

Все пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

29 ноября в Херсоне в результате атаки российского дрона погибла медсестра, которая находилась в гражданском автомобиле. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов области, ранив 9 человек и убив еще одного человека.