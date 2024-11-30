российские войска атаковали общественный транспорт в Херсоне: ранены 4 человека
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку на общественный транспорт. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.
Утром субботы, 30 ноября, российские военные атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. В результате атаки ранения получили четыре человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека,
Детали
По данным ОВА, взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62.Также ранение голени получил 59-летний мужчина.
Все пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним
29 ноября в Херсоне в результате атаки российского дрона погибла медсестра, которая находилась в гражданском автомобиле. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов области, ранив 9 человек и убив еще одного человека.