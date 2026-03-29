ВОЗ заявила о гибели девяти парамедиков после атак на юге Ливана
Киев • УНН
В результате пяти ударов на юге Ливана погибли девять медиков. Из-за обстрелов полностью закрыты четыре больницы и 51 центр медицинской помощи.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о гибели девяти парамедиков в результате серии ударов по медицинским объектам на юге Ливана. Еще семеро медиков, по данным организации, получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По информации ВОЗ, речь идет о пяти отдельных нападениях, которые произошли в разных селах на юге страны.
Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что удары были направлены по медицинским бригадам и существенно ухудшили доступ населения к помощи.
Что происходит с медициной на юге Ливана
В ВОЗ подчеркнули, что серия атак уже серьезно нарушила работу системы здравоохранения в регионе.
По словам Тедроса, сейчас на юге Ливана полностью закрыты четыре больницы и 51 центр первичной медицинской помощи. Еще несколько медицинских учреждений продолжают работать лишь частично.
На фоне войны между Израилем и "Хезболлой" юг Ливана остается одной из самых опасных зон в регионе.
Удар по медикам и медицинским учреждениям еще больше усложняет ситуацию для гражданского населения, которое и без того находится под постоянной угрозой обстрелов и имеет ограниченный доступ к лечению.
