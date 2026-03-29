ВООЗ заявила про загибель дев’яти парамедиків після атак на півдні Лівану
Київ • УНН
Внаслідок п'яти ударів на півдні Лівану загинули дев'ять медиків. Через обстріли повністю закриті чотири лікарні та 51 центр медичної допомоги.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про загибель дев’яти парамедиків унаслідок серії ударів по медичних об’єктах на півдні Лівану. Ще семеро медиків, за даними організації, дістали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За інформацією ВООЗ, йдеться про п’ять окремих нападів, які сталися в різних селах на півдні країни.
Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що удари були спрямовані по медичних бригадах і суттєво погіршили доступ населення до допомоги.
Що відбувається з медициною на півдні Лівану
У ВООЗ наголосили, що серія атак уже серйозно порушила роботу системи охорони здоров’я в регіоні.
За словами Тедроса, наразі на півдні Лівану повністю закриті чотири лікарні та 51 центр первинної медичної допомоги. Ще кілька медичних закладів продовжують працювати лише частково.
На тлі війни між Ізраїлем і "Хезболлою" південь Лівану залишається однією з найнебезпечніших зон у регіоні.
Удар по медиках і медичних установах ще більше ускладнює ситуацію для цивільного населення, яке й без того перебуває під постійною загрозою обстрілів і має обмежений доступ до лікування.
