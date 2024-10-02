Восстановление энергетической инфраструктуры перед зимой: Украина и Франция усиливают сотрудничество

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Заместители министров Украины и Франции обсудили приоритеты помощи украинскому энергосектору. Среди них - оборудование для ремонтов, газовые турбины, генераторы и проекты по развитию систем накопления энергии.

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак обсудил с заместителем директора по международному финансированию предприятий и поддержке внешней торговли Дирекции Общего казначейства Франции Армелем Касте приоритеты помощи украинскому энергосектору, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, среди приоритетов: оборудование для проведения ремонтов, газовые турбины и газопоршневые установки для наращивания мощностей распределенной генерации, а также мощные генераторы для обеспечения резервным питанием объектов критической инфраструктуры.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках подписанного в Париже в начале июня грантового соглашения между правительствами Франции и Украины о предоставлении 200 миллионов евро для восстановления и реконструкции критической инфраструктуры.

На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго12 сентября 2024, 13:40 • 15277 просмотров

Среди приоритетных - проекты сотрудничества по развитию систем накопления энергии, реконструкции и модернизации подстанций, развития «умных» сетей. Украинские и французские компании уже начали реализацию 14 проектов в соответствующих направлениях.

«Несмотря на продолжающиеся вражеские атаки на объекты нашей энергетической инфраструктуры мы активно готовимся к осенне-зимнему периоду. Среди приоритетных направлений - проведение ремонтов, развитие распределенной и бэкап генерации и усиление защиты энергообъектов. Проекты, которые мы начинаем сейчас, закладывают основы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между украинскими и французскими компаниями», - отметил Роман Андарак.

Добавим

От Франции Украина уже получила 37 отправлений гуманитарной помощи энергетического оборудования, общим весом 313 тонн.

Французская сторона выразила готовность оперативно реагировать на запросы Украины, предоставляя необходимое оборудование и финансовую поддержку.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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