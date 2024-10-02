Відновлення енергетичної інфраструктури перед зимою: Україна та Франція посилюють співпрацю

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Київ • УНН

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Заступники міністрів України та Франції обговорили пріоритети допомоги українському енергосектору. Серед них - обладнання для ремонтів, газові турбіни, генератори та проєкти з розвитку систем накопичення енергії.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак обговорив із заступником директора з міжнародного фінансування підприємств та підтримки зовнішньої торгівлі Дирекції Загального казначейства Франції Армелем Касте пріоритети допомоги українському енергосектору, передає УНН із посиланням на Міненерго.

За даними відомства, серед пріоритетів: обладнання для проведення ремонтів, газові турбіни і газопоршневі установки для нарощування потужностей розподіленої генерації, а також потужні генератори для забезпечення резервним живленням об’єктів критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили співпрацю у межах підписаної в Парижі на початку червня грантової угоди між урядами Франції та України щодо надання 200 мільйонів євро для відновлення та реконструкції критичної інфраструктури.

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Серед пріоритетних – проєкти співпраці з розвитку систем накопичення енергії, реконструкції та модернізації підстанцій, розбудови "розумних" мереж. Українські та французькі компанії вже почали реалізацію 14 проєктів у відповідних напрямках.

"Попри триваючі ворожі атаки на об’єкти нашої енергетичної інфраструктури ми активно готуємося до осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетних напрямків – проведення ремонтів, розвиток розподіленої та бекап генерації і посилення захисту енергооб'єктів. Проєкти, які ми започатковуємо зараз, закладають підвалини довгострокового взаємовигідного співробітництва між українськими та французькими компаніями", - зазначив Роман Андарак.

Додамо

Від Франції Україна вже отримала 37 відправлень гуманітарної допомоги енергетичного обладнання, загальною вагою 313 тонн.

Французька сторона висловила готовність оперативно реагувати на запити України, надаючи необхідне обладнання та фінансову підтримку.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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