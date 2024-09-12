Проліт "шахеда" біля АЕС: Міненерго повідомило МАГАТЕ та ЄС про чергове порушення ядерної безпеки з боку рф

Під час нічної атаки російський дрон пролетів у безпосередній близькості від діючої атомної електростанції. Міненерго проінформувало МАГАТЕ та європейські країни про чергове порушення росією вимог атомної безпеки. Про це розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Під час нічної атаки рф дрон пролетів у безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Це далеко не перший випадок, коли російських дрони чи ракета пролітають над енергоблоком. Є всі підстави вважати, що рф свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для ядерної та радіаційної безпеки регіону