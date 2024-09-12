Проліт "шахеда" біля АЕС: Міненерго повідомило МАГАТЕ та ЄС про чергове порушення ядерної безпеки з боку рф
Київ • УНН
Російський дрон пролетів поблизу діючої АЕС під час нічної атаки. Міненерго проінформувало МАГАТЕ та ЄС про порушення росією вимог ядерної безпеки, вважаючи, що рф свідомо прокладає маршрути над АЕС.
Під час нічної атаки російський дрон пролетів у безпосередній близькості від діючої атомної електростанції. Міненерго проінформувало МАГАТЕ та європейські країни про чергове порушення росією вимог атомної безпеки. Про це розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Під час нічної атаки рф дрон пролетів у безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Це далеко не перший випадок, коли російських дрони чи ракета пролітають над енергоблоком. Є всі підстави вважати, що рф свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для ядерної та радіаційної безпеки регіону
За його словами, Міненерго проінформувало МАГАТЕ та Координаційну раду міністрів енергетики країн ЄС про чергове грубе порушення росією вимог ядерної та радіаційної безпеки.
Нагадаємо
Сьогодні, під час нічної атаки російських військ зафіксовано проліт російського ударного дрона типу "Shahed" поблизу Хмельницької АЕС, дрон пізніше був збитий силами ППО.