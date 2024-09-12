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Під час атаки рф "шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його збили - голова ОВА

Під час атаки рф "шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його збили - голова ОВА

Київ • УНН

 • 18307 перегляди

Під час нічної атаки зафіксовано проліт російського БПЛА "Шахед" поблизу Хмельницької АЕС. Дрон був збитий силами ППО України, що підкреслює важливість посилення протиповітряної оборони.

Під час нічної атаки російських військ зафіксовано проліт російського ударного дрона типу "Shahed" поблизу Хмельницької АЕС, дрон пізніше був збитий силами ППО, повідомив у четвер у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України. росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики

- написав Тюрін.

Зі слів голови ОВА, саме тому Президент України Володимир Зеленський, усі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО України та збільшення тиску на агресора. "І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло – зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя", - наголосив він.

"Дякую силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури", - вказав Тюрін.

На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"12.09.24, 11:14 • 20105 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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