На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"
Київ • УНН
Сили ППО Хмельницької області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги. Загалом за добу в регіоні було знищено 11 ворожих безпілотників, інформації про жертви чи руйнування немає.
У Хмельницькій області сили ППО знищили ворожий дрон типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги, довівши загальну кількість за добу до 11, інформації про жертви чи руйнування немає, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
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