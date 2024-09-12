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На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"

На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"

Київ • УНН

 • 20105 перегляди

Сили ППО Хмельницької області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги. Загалом за добу в регіоні було знищено 11 ворожих безпілотників, інформації про жертви чи руйнування немає.

У Хмельницькій області сили ППО знищили ворожий дрон типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги, довівши загальну кількість за добу до 11, інформації про жертви чи руйнування немає, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.  

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги12.09.24, 10:15 • 24641 перегляд

Під час ранішньої "Повітряної тривоги" наші сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Наразі інформація щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходила

- повідомив Тюрін у Telegram.

Усього, з його слів, на території Хмельницької області за добу знищено 11 ворожих БпЛА.

На Хмельниччині вночі збили 10 "шахедів", виникла пожежа на складі12.09.24, 08:13 • 20082 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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