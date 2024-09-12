На Хмельниччині вночі збили 10 "шахедів", виникла пожежа на складі
Київ • УНН
Вночі сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed" у Хмельницькій області. Внаслідок атаки виникла пожежа на складі меблевої продукції, яку ліквідовують рятувальники ДСНС.
У Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 10 ворожих дронів типу "Shahed", внаслідок атаки російських військ виникла пожежа на складі меблевої продукції, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed". Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції
Над ліквідацією пожежі, з його слів, працює підрозділ ДСНС.
У Хмельницькій області вночі пролунали щонайменше п'ять вибухів12.09.24, 05:49 • 24683 перегляди