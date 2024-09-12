У Хмельницькій області вночі пролунали щонайменше п'ять вибухів
Київ • УНН
У Хмельницькій області тричі за ніч 12 вересня чули звуки вибухів під час атаки російських ударних БПЛА. Повітряні Сили попереджали про небезпеку жителів Старокостянтинова.
У Хмельницькій області кілька разів протягом ночі 12 вересня чули звуки вибухів. Вибухи лунали під час російської атаки ударними БПЛА . Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.
Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.
Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА11.09.24, 11:34 • 65624 перегляди