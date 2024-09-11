Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА
Київ • УНН
У Кам'янському районі Дніпропетровської області стався вибух. Голова ОВА Сергій Лисак закликав не поширювати інформацію до відбою тривоги. У кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Вибух був у Кам'янському районі Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, пише УНН.
Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша
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У Дніпрі повідомляли, що було чутно звуки вибухів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ у Telegram попереджали про загрозу. Пізніше повідомляли про швидкісну ціль на Харків та ракету на Полтавщину. Також попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя.
У низці регіонів було оголошено повітряна тривога.