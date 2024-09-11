Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, пишет УНН.

Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина - написал Лысак в Telegram.

Ранее

В Днепре сообщали, что были слышны звуки взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали об угрозе. Позже сообщали о скоростной цели на Харьков и ракете на Полтавщину. Также предупреждали о скоростной цели на Запорожье.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.