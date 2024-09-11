Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области произошел взрыв. Председатель ОГА Сергей Лысак призвал не распространять информацию до отбоя тревоги. В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, пишет УНН.
Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина
Ранее
В Днепре сообщали, что были слышны звуки взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали об угрозе. Позже сообщали о скоростной цели на Харьков и ракете на Полтавщину. Также предупреждали о скоростной цели на Запорожье.
В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.