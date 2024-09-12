В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов
Киев • УНН
В Хмельницкой области трижды за ночь 12 сентября слышали звуки взрывов во время атаки российских ударных БПЛА. Воздушные Силы предупреждали об опасности жителей Староконстантинова.
В Хмельницкой области несколько раз в течение ночи 12 сентября слышали звуки взрывов. Взрывы раздавались во время российской атаки ударными БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Первое сообщение о взрывах в Хмельницкой области появилось в 03:20. Через 13 минут издание написало о повторных взрывах. В третий раз за ночь звуки взрывов в области прозвучали около 4:00.
Отдельно об опасности Воздушные Силы предупреждали жителей Староконстантинова.
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