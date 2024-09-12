В Хмельницкой области ночью прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Хмельницкой области несколько раз в течение ночи 12 сентября слышали звуки взрывов. Взрывы раздавались во время российской атаки ударными БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Первое сообщение о взрывах в Хмельницкой области появилось в 03:20. Через 13 минут издание написало о повторных взрывах. В третий раз за ночь звуки взрывов в области прозвучали около 4:00.

Отдельно об опасности Воздушные Силы предупреждали жителей Староконстантинова.

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