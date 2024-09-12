В Хмельницкой области ночью сбили 10 "шахедов", возник пожар на складе
Киев • УНН
Ночью силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА типа «Shahed» в Хмельницкой области. В результате атаки возник пожар на складе мебельной продукции, который ликвидируют спасатели ГСЧС.
В Хмельницкой области ночью силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов типа "Shahed", в результате атаки российских войск возник пожар на складе мебельной продукции, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА типа "Shahed". Вместе с тем, возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции
Над ликвидацией пожара, по его словам, работает подразделение ГСЧС.
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