В Хмельницкой области утром уничтожили еще один "шахед"

В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили вражеский дрон типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги, доведя общее количество за сутки до 11, информации о жертвах или разрушениях нет, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

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Во время утренней "Воздушной тревоги" наши силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". Сейчас информация о травмированных, погибших или разрушений не поступала - сообщил Тюрин в Telegram.

Всего, по его словам, на территории Хмельницкой области за сутки уничтожено 11 вражеских БпЛА.

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