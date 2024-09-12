В Хмельницкой области утром уничтожили еще один "шахед"
Киев • УНН
Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа «Shahed» во время утренней воздушной тревоги. Всего за сутки в регионе было уничтожено 11 вражеских беспилотников, информации о жертвах или разрушениях нет.
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили вражеский дрон типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги, доведя общее количество за сутки до 11, информации о жертвах или разрушениях нет, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
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Во время утренней "Воздушной тревоги" наши силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". Сейчас информация о травмированных, погибших или разрушений не поступала
Всего, по его словам, на территории Хмельницкой области за сутки уничтожено 11 вражеских БпЛА.
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