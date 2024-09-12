В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент 56 минут назад • 8927 просмотра

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать час назад • 11155 просмотра

В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе 3 часа назад • 17529 просмотра

На столичном Печерске мужчина вынес из салона красоты ювелирки почти на четверть миллиона, его задержали - полиция 3 часа назад • 17283 просмотра