В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Хмельницкой области зафиксированы звуки взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы сообщают о вражеских дронах над тремя областями Украины.
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".
В области сейчас воздушная тревога.
Ворожі дрони фіксують над трьома областями - Повітряні сили12 сентября 2024, 07:05 • 18718 просмотров