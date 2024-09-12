Вражеские дроны фиксируют над тремя областями - Воздушные силы
Киев • УНН
Зафиксировано движение вражеских беспилотников в трех областях Украины. БПЛА направляются на северо-запад в Житомирской, на юго-запад в Черкасской и на запад в Кировоградской областях.
Движение вражеских беспилотников зафиксировано в трех областях Украины - в Житомирской, в Черкасской и в Кировоградской областях, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, БПЛА продолжают движение:
- На юге Житомирщины курсом на северо-запад.
- На севере Черкасской области юго-западным курсом.
- На востоке Кировоградщины курсом на запад.
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