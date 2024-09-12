Ворожі дрони фіксують над трьома областями - Повітряні сили

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Зафіксовано рух ворожих безпілотників у трьох областях України. БПЛА прямують на північний захід у Житомирській, на південний захід у Черкаській та на захід у Кіровоградській областях.

Рух ворожих безпілотників зафіксовано у трьох областях України - у Житомирській, у Черкаській та у Кіровоградській областях, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, БПЛА продовжують рух: 

  • На півдні Житомирщини курсом на північний захід. 
  • На півночі Черкащини південно-західним курсом. 
  • На сході Кіровоградщини курсом на захід.

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12.09.24, 09:24 • 15488 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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