Ворожі дрони фіксують над трьома областями - Повітряні сили
Київ • УНН
Зафіксовано рух ворожих безпілотників у трьох областях України. БПЛА прямують на північний захід у Житомирській, на південний захід у Черкаській та на захід у Кіровоградській областях.
Рух ворожих безпілотників зафіксовано у трьох областях України - у Житомирській, у Черкаській та у Кіровоградській областях, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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Як повідомляється, БПЛА продовжують рух:
- На півдні Житомирщини курсом на північний захід.
- На півночі Черкащини південно-західним курсом.
- На сході Кіровоградщини курсом на захід.
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