Ворожі дрони фіксують над трьома областями - Повітряні сили

Рух ворожих безпілотників зафіксовано у трьох областях України - у Житомирській, у Черкаській та у Кіровоградській областях, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.

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Як повідомляється, БПЛА продовжують рух:

На півдні Житомирщини курсом на північний захід.

На півночі Черкащини південно-західним курсом.

На сході Кіровоградщини курсом на захід.

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