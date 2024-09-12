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рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА

Київ • УНН

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Сили оборони України відбили масштабну повітряну атаку рф, знищивши 44 з 64 ударних БПЛА. Окрім дронів, ворог застосував 5 ракет різних типів.

Станом на 9 ранку четверга Сили оборони збили 44 ударних БПЛА із 64 випущених армією рф у ніч на 12 вересня. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України. Також армія рф атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М", однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та двома крилатими ракетами Х-22/32. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 12 вересня радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00). Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської обл., двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА

- розповіли в ПС ЗСУ. 

Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота, додали в ПС ЗСУ. 

Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

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