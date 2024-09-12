рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА
Київ • УНН
Сили оборони України відбили масштабну повітряну атаку рф, знищивши 44 з 64 ударних БПЛА. Окрім дронів, ворог застосував 5 ракет різних типів.
Станом на 9 ранку четверга Сили оборони збили 44 ударних БПЛА із 64 випущених армією рф у ніч на 12 вересня. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України. Також армія рф атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М", однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та двома крилатими ракетами Х-22/32. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 12 вересня радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00). Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської обл., двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА
Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота, додали в ПС ЗСУ.
Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.