рф атаковала Украину 64 "шахедами" и 5 ракетами: Силы обороны сбили 44 БПЛА

По состоянию на 9 утра четверга Силы обороны сбили 44 ударных БПЛА из 64 выпущенных армией рф в ночь на 12 сентября. Три вражеских беспилотника улетели обратно в россию, еще четыре - локально потеряны на территории Украины. Также армия рф атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и двумя крылатыми ракетами Х-22/32. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 12 сентября радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9.00). Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской обл. и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской обл., двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф., Чауда - Крым).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БпЛА - рассказали в ПС ВСУ.

Три вражеских беспилотника улетели обратно в россию, еще четыре - локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

По состоянию на 9.00 четыре ударных БпЛА остаются в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, добавили в ВС ВСУ.

Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигли желаемых целей.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.