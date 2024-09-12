На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Хмельницькій області зафіксовано звуки вибухів. В регіоні оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили повідомляють про ворожі дрони над трьома областями України.
У Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу, пише УНН.
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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
В області наразі повітряна тривога.
Ворожі дрони фіксують над трьома областями - Повітряні сили12.09.24, 10:05 • 22986 переглядiв