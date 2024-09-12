Во время атаки рф "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его сбили - глава ОВА

Во время ночной атаки российских войск зафиксирован пролет российского ударного дрона типа "Shahed" вблизи Хмельницкой АЭС, дрон позже был сбит силами ПВО, сообщил в четверг в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины. россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики - написал Тюрин.

По словам главы ОВА, именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам относительно усиления ПВО Украины и увеличения давления на агрессора. "И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно - укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул он.

"Спасибо силам ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры", - указал Тюрин.

На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"