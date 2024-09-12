Во время атаки рф "шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС, позже его сбили - глава ОВА
Киев • УНН
Во время ночной атаки зафиксирован пролет российского БПЛА «Шахед» вблизи Хмельницкой АЭС. Дрон был сбит силами ПВО Украины, что подчеркивает важность усиления противовоздушной обороны.
Во время ночной атаки российских войск зафиксирован пролет российского ударного дрона типа "Shahed" вблизи Хмельницкой АЭС, дрон позже был сбит силами ПВО, сообщил в четверг в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины. россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики
По словам главы ОВА, именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам относительно усиления ПВО Украины и увеличения давления на агрессора. "И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно - укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул он.
"Спасибо силам ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры", - указал Тюрин.
На Хмельниччині вранці знищили ще один "шахед"12 сентября 2024, 08:14 • 16371 просмотр