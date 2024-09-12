Пролет «шахеда» возле АЭС: Минэнерго сообщило МАГАТЭ и ЕС об очередном нарушении ядерной безопасности со стороны рф

Во время ночной атаки российский дрон пролетел в непосредственной близости от действующей атомной электростанции. Минэнерго проинформировало МАГАТЭ и европейские страны об очередном нарушении россией требований атомной безопасности. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко в эфире телемарафона, передает УНН.

Во время ночной атаки рф дрон пролетел в непосредственной близости с промышленной площадкой одной из действующих атомных электростанций. Это далеко не первый случай, когда российские дроны или ракета пролетают над энергоблоком. Есть все основания полагать, что рф сознательно прокладывает маршруты дронов и ракет над АЭС, создавая угрозу для ядерной и радиационной безопасности региона - сказал Юрий Шейко.

По его словам, Минэнерго проинформировало МАГАТЭ и Координационный совет министров энергетики стран ЕС об очередном грубом нарушении Россией требований ядерной и радиационной безопасности.

Напомним

Сегодня, во время ночной атаки российских войск зафиксирован пролет российского ударного дрона типа "Shahed" вблизи Хмельницкой АЭС, дрон позже был сбит силами ПВО.