На підстанції на Київщині виявили і вилучили вибухонебезпечний предмет - Міненерго
Київ • УНН
У Київській області на території підстанції знайдено та вилучено вибухонебезпечний предмет. Енергетична інфраструктура в шести областях України зазнала ворожих обстрілів, що призвело до пошкоджень та знеструмлень.
У Київській області на території підстанції знайдено та вилучено вибухонебезпечний предмет, повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
Деталі
"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено", - повідомили у Міненерго у четвер у зведенні про наслідки обстрілів.
Доповнення
За даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Зокрема, за даними Міненерго, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено. У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів. У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.