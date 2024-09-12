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В Україні зростає споживання електрики: українців закликали економити

Київ • УНН

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В Україні зростає рівень споживання електроенергії, НЕК "Укренерго" закликає до ощадливості. Через бойові дії та негоду знеструмлено 640 населених пунктів, імпорт електроенергії здійснюється з сусідніх країн.

В Україні сьогодні зростає рівень споживання електроенергії. Негода знеструмила 38 населених пунктів у двох областях. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 602 населені пункти. За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у  6 областях. Є необхідність ощадливого споживання протягом всієї доби, повідомили в НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Споживання продовжує зростати. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 10 вересня. Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби", - повідомили в НЕК.

Аварійна допомога

Вчора, 11 вересня, для подолання дефіциту в енергосистемі – на запит НЕК "Укренерго" відбувалось аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі та Словаччини.

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Імпорт та експорт

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 111 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1247 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 602 населені пункти.

За даними Міненерго, "за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях".

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Херсонській і Харківській областях, вказали в Укренерго.

За даними Міненерго, понад 58 тисяч абонентів у п'яти областях знеструмлені після ворожих обстрілів.

Через негоду на ранок були знеструмлені 38 населених пунктів у Київській та Одеській областях.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині та Черкащині.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.45 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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